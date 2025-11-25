Апелляция поддержала взыскание 49,5 млрд рублей с владельца "Волгонефти-212"

Решение Арбитражного суда Краснодарского края оставили без изменений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании с владельца и собственника затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-212" 49,5 млрд рублей за ущерб акватории моря. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Читайте также

Крушение танкеров и разлив мазута в Черном море. Главное

"В результате крушения "Волгонефть-212" в декабре 2024 года в акватории моря произошел разлив нефтепродуктов. Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от ЧП и предъявил требования владельцу судна. Сумма вреда, нанесенного Черному морю, составила около 49,5 млрд рублей", - написала она.

"Каматрансойл" и фрахтователь судна ООО "Кама шиппинг" отказались добровольно возместить ущерб, поэтому служба обратилась в суд. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковые требования Росприроднадзора в полном объеме, добавила она.