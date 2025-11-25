ЦБ отменил часть надзорных писем о вовлеченных в подозрительные операции банки

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Банк России отменил отдельные письма в области надзора за кредитными организациями, вовлеченными в проведение подозрительных операций. Об этом сообщила пресс-службе ЦБ РФ.

"Банк России отменяет письма Банка России № 172-Т "О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора" и № ИН-01-12/23 "О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций". Документы издавались Банком России для снижения вовлеченности банковского сектора в проведение подозрительных операций и определяли актуальный на тот момент инструментарий", - говорится в сообщении.

Последовательное снижение объемов подозрительных операций в банковском секторе, а также оперативное информирование о рисковых клиентах через платформу "Знай своего клиента" позволили Банку России при надзоре за кредитными организациями сместить акцент "на повышение качества внутренних контрольных процедур банков по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансирование терроризма - прим. ТАСС) и на оценку эффективности их деятельности по предотвращению подозрительных операций", - отмечается в сообщении.