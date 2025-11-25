В Молдавии призвали госучреждения экономить топливо

Это связано с санкциями против "Лукойла"

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов Молдавии призвало государственные учреждения экономить топливо из-за угрозы перебоев с горючим в результате действия санкций против компании "Лукойл", которые ввели США.

"Министерство финансов информирует центральные и местные органы публичной власти, финансовые ведомства и региональные казначейства о необходимости оценки контрактов, заключенных с компанией "Лукойл-Молдова". Настоятельно призываем государственные органы оптимизировать потребление топлива и разумно управлять имеющимися ресурсами. В результате введенных санкций существует непосредственный риск того, что экономический оператор больше не сможет выполнять свои договорные обязательства", - говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.

В нем рекомендовано провести оценку действующих контрактов и определить объемы невыполненных услуг, а также определить других поставщиков топлива и подготовить процедуры государственных закупок.

Ранее министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету заявил, что на "Лукойл-Молдова" приходится около 50% импорта бензина в республику и до 30% импорта дизельного топлива. Кроме того, компании принадлежит около 20% всех автозаправочных станций, она также обслуживает аэропорт Кишинева. Ранее российская кампания уже передала топливный комплекс аэропорту государства в безвозмездное пользование.

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл", "Роснефть" и их дочерние структуры в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.