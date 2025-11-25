Дефицит бюджета Мурманской области может составить 23,7 млрд рублей

Собственные доходы на 2026 год составят 101,3 млрд рублей, доходы с учетом федеральной поддержки - 121,1 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мурманской областной думы в первом чтении приняли проект бюджета Мурманской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, передает корреспондент ТАСС. Дефицит на следующий год запланирован в размере 23,7 млрд рублей.

Согласно законопроекту, собственные налоговые и неналоговые доходы на 2026 год составят 101,3 млрд рублей, доходы с учетом федеральной поддержки - 121,1 млрд рублей, расходы - 144,8 млрд рублей.

"Параметры в полном соответствии и в тех пределах, которые обозначены бюджетным законодательством. Это 15% на дефицит и 85% на государственный долг. Еще раз обращу внимание на то, что 56%, а именно 81,3 млрд рублей идут на задачи социального блока. 10,4 млрд рублей направим на реализацию национальных проектов, 10,3 млрд рублей - на модернизацию наших гарнизонов, на реновацию ЗАТО и на поддержку муниципалитетов - 43,7 млрд рублей", - сказал губернатор Андрей Чибис, представляя проект бюджета парламенту.

Глава региона также отметил, что из-за санкционных ограничений на крупных налогоплательщиков Мурманской области в 2024 году региональный бюджет не досчитался 22 млрд рублей или 40% налога на прибыль. Несмотря на это область сохраняет высокий уровень бюджетной обеспеченности, что ограничивает возможность получения федеральной поддержки, вынуждая привлекать заемные коммерческие средства. Для компенсации этих потерь и финансирования социальных программ правительству Мурманской области удалось привлечь из федерального бюджета дополнительно более 65 млрд рублей.

На 2025 год бюджет Мурманской области был принят с объемом доходов в 121,2 млрд рублей, расходов - 142,1 млрд рублей. Дефицит составил 20,9 млрд рублей или 14,9% расходов. К 2026 году параметры существенно не изменились с практически одинаковой разницей отношения расходов к доходам. Лишь в 2024 году дефицит бюджета составлял около 10,5% расходов или 15,04 млрд рублей.