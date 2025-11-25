NOS прекращает публикации в X из-за отсутствия модерации

В корпорации указали, что на платформе "невозможно обеспечить полноценную модерацию", тогда как объем агрессивных комментариев и дезинформации под публикациями остается значительным

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 25 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая нидерландская новостная вещательная корпорация NOS и программа Nieuwsuur объявили о прекращении размещения новостных сообщений на платформе X. Об этом говорится в заявлении вещателя.

Отмечается, что сервис "не соответствует" подходу редакции к работе в социальных сетях. В корпорации указали, что на платформе "невозможно обеспечить полноценную модерацию", тогда как объем агрессивных комментариев и дезинформации под публикациями остается значительным.

Уточняется, что в X в течение нескольких лет автоматически размещались лишь ссылки на материалы NOS, что, как подчеркивается, "перестало иметь смысл" из-за малых охватов и роста "негативной активности" на площадке.

В корпорации заявили, что продолжат использовать X как источник информации и могут пересмотреть свое решение, если политика платформы изменится.

Как убедился корреспондент ТАСС, последний пост на официальной странице NOS в X был опубликован семь часов назад. У вещателя в соцсети насчитывается более 2,4 млн читателей.

В 2023 году газета The Washington Post сообщила, что Илон Маск, которому принадлежит соцсеть, ослабил в ней ограничения на содержание сообщений, в том числе сократил штат персонала, отвечающего за модерацию контента, и расформировал команды, которые отслеживали появление "токсичной информации".