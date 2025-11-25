В Крыму рассчитывают на выплаты по искам после смены властей Украины

Объем требований к Киеву оценивается на 9,7 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма продолжат попытки взыскания компенсации за ущерб, нанесенный устроенными Украиной блокадами, и после смены власти в соседнем государстве и рассчитывают, что выплаты будут произведены. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24".

"Каким бы ни был мир на Украине (мирное соглашение с Украиной - прим. ТАСС), на каких бы условиях он ни был, - этот иск будет востребован к Украине, еще раз подчеркну, потому что все события по нему разворачивались до периода СВО. Поэтому мы вполне можем требовать и от дальнейших новых властей Украины, которые, я надеюсь, появятся в следующем году, чтобы они взяли этот иск в работу и начали с нами рассчитываться за причиненный материальный и моральный ущерб", - сказал Константинов.

Он уточнил, что объем требований к Украине оценивается на 9,7 трлн рублей.

"Безусловно, когда такая возможность представится, мы будем этим [истребованием средств] заниматься в дальнейшем с помощью федеральных министерств и ведомств. Я абсолютно убежден, что эта работа будет продолжаться. И вполне возможно формирование некой рабочей группы на федеральном уровне для координации", - добавил Константинов.

О блокадах Крыма

Украина в мае 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума, перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 358 УК РФ (экоцид). В Крыму рассчитывают, что к ответственности будут привлечены те, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом.

Ранее суды Крыма удовлетворили в полном объеме иски к властям Украины об ущербе республики от блокад полуострова: от водной блокады к Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственному агентству водных ресурсов Украины на 2,5 трлн рублей и от энергетической блокады к Минэнерго Украины на 3,15 трлн рублей. Председатель Госсовета региона Владимир Константинов сообщал, что Арбитражный суд Крыма удовлетворил 12 исков к властям Украины о получении компенсаций за нанесенный ущерб в результате водной и энергетической блокад на общую сумму более 5,3 млрд рублей.

Кроме того, предприниматели Республики Крым подали 28 исков в Арбитражный суд региона о получении компенсаций с властей Украины за нанесенный ущерб в результате водной блокады. Среди удовлетворенных исков наиболее крупные были поданы компаниями "Титановые инвестиции" (1,2 млрд рублей), "Яросвит-агро" (854,4 млн рублей) и "Антей" (810,3 млн рублей).