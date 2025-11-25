Российский рынок акций закрылся в зеленой зоне

Курс юаня вырос до 11,1 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник вырос на 1,17%, до 2 685,95 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,12% - до 1 071,57 пункта. Курс юаня вырос на 9 копеек, до 11,1 рубля.

"Во вторник российский рынок акций вырос после того, как стало известно, что Украина в целом принимает мирный план США за исключением "некоторых незначительных деталей". На максимуме бенчмарк достигал отметки 2 695,04 пункта. При этом ажиотажа на рынке нет", - отметил портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции автомобильной корпорации "Соллерс" (+4,9%), видимо, в связи с начавшимся стартом продаж ее нового семиместного минивэна Sollers SP7", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались акции "ВУШ холдинга" (-4,2%) после публикации сегодня неоднозначной отчетности за 9 месяцев 2025 года.

Прогноз на 26 ноября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 26 ноября - 2 620-2 750 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 78,5-80,5 рубля, по курсу юаня - 10,9-11,2 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, в среду индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 600 - 2 700 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на среду - 78-80 рублей, 90-92 рубля и 10,9-11,3 рубля, соответственно.