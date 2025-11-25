Путин разрешил "Евраз КГОК" приобрести у EVRAZ plc 93% акций "Распадской"

Президент РФ также одобрил приобретение "Евраз КГОК" 51% ЗАО "Тимир"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин одобрил приобретение "Евразом Качканарским горно-обогатительным комбинатом ("Евраз КГОК")" 93,2% акций ПАО "Распадской" и 51% ЗАО "Тимир", принадлежащих EVRAZ plc. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой возникновение у акционерного общества "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат" прав владения, пользования и (или) распоряжения: 93,2418% обыкновенных акций публичного акционерного общества "Распадская", принадлежащего Евраз плс (Evraz plc), 51,00001042% обыкновенных акций закрытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Тимир", принадлежащего Евраз плс (Evraz plc)", - говорится в документе.

По данным на 20:57 мск, в ходе вечерней торговой сессии Московской биржи акции "Распадской" демонстрировали рост на 7,48%, до 176,05 рубля за бумагу. К 21:07 бумаги компании замедлили рост - 5,86%, до 173,4 рубля.

Качканарский горно-обогатительный комбинат входит в пятерку крупнейших в России горнорудных предприятий. Он разрабатывает ванадийсодержащие руды и производит железорудное сырье. Конечный продукт предприятия - агломерат и окатыши - являются железорудным сырьем для производства ванадиевого чугуна в доменных печах на "Евраз Нижнетагильском металлургическом комбинате ("Евраз НТМК")".

Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире. По данным на конец 2021 года, крупнейшим акционером Evraz является бизнесмен Роман Абрамович (28,64% акций).

Летом 2025 года Арбитражный суд Московской области принял решение удовлетворить иск Минпромторга РФ к Evraz plc о приостановке корпоративных прав компании в "Евраз HTMK", включенной в список экономически значимых организаций (Э30). Позднее "Евраз" сообщил, что планирует создать публичное акционерное общество (ПАО)"Евраз", акции которого объединят для инвесторов стоимость металлургических комбинатов, горнорудных и прочих российских активов группы. По данным отчета компании за 2021 год Evraz рс была контролирующим лицом "Евраз НТМК".