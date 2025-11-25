ФАС будет контролировать соблюдение предельных индексов изменения платы за ЖКХ

В случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию, напомнили в службе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. ФАС проконтролирует соблюдение регионами предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги для граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об установлении предельных значений индексации тарифов на 2026 год. Индексация тарифов необходима для обеспечения стабильной работы комплекса ЖКХ и качества коммунальных услуг для потребителей, а также обновления коммунальной инфраструктуры.

"ФАС России регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае выявления нарушений ведомство выдает региональному тарифному органу предписание об исключении необоснованных затрат", - подчеркнули в ФАС.

Там добавили, что служба строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах. В 2024 году ФАС исключила из состава тарифов 29,2 млрд рублей экономически необоснованных средств, а в некоторых регионах добилась снижения установленных тарифов. В 2025 году их объем составил 40,5 млрд рублей.

В случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию.

Служба также напомнила, что для льготных категорий граждан действуют механизмы адресной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.