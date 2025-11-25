Прокуроры Москвы направили в суды иски о возмещении 922 млн рублей от коррупции

Прокуратура также приняла меры к изъятию в доход государства имущества на сумму 468 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московские прокуроры за 2025 год направили в суды 12 исков на сумму более 922 млн рублей о возмещении ущерба от коррупционных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы по итогам совещания, которое провел прокурор столицы Максим Жук.

"В целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, прокурорами в суды направлено 12 исковых заявлений на общую сумму 922 млн рублей, приняты меры к изъятию в судебном порядке в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, на сумму 468 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ходе совещания было отмечено, что в результате деятельности прокуратуры в 2025 году улучшена работа правоохранительных органов по выявляемости коррупционных преступлений, а их раскрываемость не снижена.