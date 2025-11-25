"Мир": прирост портфеля микрозаймов в III квартале составил минимальные 1,2%

Объем выдачи займов микрофинансовых организаций составил 357 млрд рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Темпы прироста портфеля микрозаймов с учетом всех видов микрофинансовых организаций (МФО) в III квартале по сравнению со II кварталом составил минимальные 1,2%. При этом в 2024 году в III квартале прирост был на уровне 7,2%, говорится в материалах СРО "Мир" (материалы есть у ТАСС).

Так, во II квартале 2025 года по сравнению с I кварталом прирост составил 6,9%. Как отмечается в материалах СРО "Мир", наблюдается минимальный прирост за последние четыре квартала, а также существенное замедление роста портфеля

Банковские МФО, включая маркетплейсы, показали прирост в годовом значении 85%, однако рост за квартал составил исторический минимум в 0,6% и по итогам третьего III портфель составил в объемном выражении 254,9 млрд рублей.

При этом портфель МФО показал прирост в годовом значении 121%, а за прошедший квартал портфель вырос на минимальные 1,8% и составил 271,9 млрд рублей. Сейчас 49% приходится на банковские МФО, включая маркетплейсы, их доля за год выросла на 22%. Остальная доля приходится на другие с учетом некоммерческих МФО.

Количество действующих договоров в совокупности составило 25,7 млн. Прирост по сравнению с прошлым кварталом составил минимальные 1,1% против роста во II квартале на 4,4%. На МФО (без учета банковских МФО и маркетплейсов) приходится 16,9 млн - рост за квартал минимальные 0,5% против 2,4% кварталом ранее, на банковские (включая маркетплейсы) - 8,8 млн и рост соответственно на уровне 3,7% против 9% кварталом ранее.

Кроме того, объем выдачи займов МФО по итогам III квартала составил 357 млрд рублей. Снижение за квартал - 1,3% против роста в 10% кварталом ранее.