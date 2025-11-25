"Альфастрахование": 64% опрошенных россиян испытывают цифровую усталость

По данным исследования страховой компании, 88% респондентов не могут позволить себе даже на день полностью отключиться от связи

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более половины россиян (64%) признаются, что чувствуют усталость от постоянного пребывания в цифровом пространстве, однако подавляющее большинство (88%) не могут позволить себе даже на день полностью отключиться от связи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией "Альфастрахование" (есть в распоряжении ТАСС).

По данным исследования, главными источниками цифровой усталости стали непрерывные уведомления от компаний и сервисов (46%), чаты в мессенджерах (41%) и конфликты в соцсетях (38%). Каждый четвертый респондент отметил, что устал не столько от технологий, сколько от ощущения "невозможности быть офлайн".

При этом лишь 12% опрошенных могут позволить себе полностью выключить телефон и провести хотя бы день без связи. Остальные вынуждены оставаться доступными: 46% - из-за требований работы (в том числе и после окончания рабочего дня), 39% - чтобы быть на связи с семьей, включая детей и пожилых родственников, еще 12% напрямую зависят от гаджетов в профессиональной деятельности - онлайн-продажи, клиентские коммуникации, сервисные чаты.

Среди тех, кто не любит чаты в мессенджерах, 53% назвали рабочие переписки основным источником стресса. Каждый четвертый испытывает дискомфорт от общения в чатах школ, детских садов и кружков, а 31% респондентов хотели бы вообще избавиться от "домовых" чатов.

Несмотря на высокую вовлеченность в цифровую среду, большинство россиян не стремятся полностью отказаться от технологий, а ищут способы снизить нагрузку. Так, 43% назвали главным "лекарством" от цифровой усталости ограничение количества уведомлений.

В опросе приняли участие 1 321 человек из различных регионов России.