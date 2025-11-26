Сбер: цены на жилье в России продолжают расти

На вторичном жилье эта тенденция отразилась сильнее, отметил первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Цены на недвижимость в России продолжают расти, с октября 2024 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 7,6%, на первичном - на 5,2%, сообщил в интервью ТАСС первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

"Цены на недвижимость продолжают расти, причем на вторичном жилье это отразилось сильнее. По данным Центра финансовой аналитики Сбера, с октября 2024 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 7,6%, в то время как на первичном - на 5,2%. Таким образом, цены на готовое жилье продолжают сокращать отставание, вызванное широким распространением безадресной льготной ипотеки в 2020-2024 годах. Разрыв цен между новостройками и готовыми квартирами не превышает 10%", - рассказал он.

Полная версия интервью будет опубликована в 09.30 мск.