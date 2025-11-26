Сбер в 2026 году ожидает дальнейшего роста выдачи рыночной ипотеки

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев добавил, что "доля базовых программ от общих ипотечных выдач должна приблизиться к 30%"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сбер в 2026 году ожидает дальнейшего роста выдачи рыночной ипотеки, в октябре такие выдачи в банке выросли почти на 38% по сравнению с сентябрем. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

"В 2026 году мы ожидаем дальнейший рост выдач по рыночной ипотеке на фоне снижения ключевой ставки, доля базовых программ от общих ипотечных выдач должна приблизиться к 30%. По итогам октября объем выдач ипотеки по рыночным ставкам вырос почти на 38% - с 59,6 млрд [рублей] в сентябре до чуть более 82 млрд рублей в октябре. В свою очередь доля базовых программ превысила 23% (+1,7 п.п. к сентябрю 2025 года)", - сказал он.

По словам Царева, с января по октябрь Сбер выдал ипотечных кредитов на более 1,7 трлн рублей, а за аналогичный период 2023 года объем ипотечного кредитования превысил 3,2 трлн рублей. "Выдачи по рыночным программам растут пятый месяц подряд, и в октябре мы зафиксировали рекордный интерес к рыночной ипотеке более чем за год", - подчеркнул он.