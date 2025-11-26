Каждая третья сделка с жильем в Сбере проходит без ипотеки

На сокращение доли таких сделок в первую очередь повлияло снижение ключевой ставки, рассказал зампред правления банка Кирилл Царев

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Каждая третья сделка с жилой недвижимостью в Сбере проходит за собственные средства клиента, без использования ипотеки, рассказал в интервью ТАСС первый зампред правления банка Кирилл Царев.

"Сейчас без использования ипотеки в Сбере проходит каждая третья сделка. На сокращение доли сделок без ипотеки в первую очередь повлияло снижение ключевой ставки, что сделало рыночную ипотеку более доступной", - сказал он.

Весной, по словам Царева, доля таких сделок составляла почти 50%.