"Ведомости": объем рекламы в Instagram снизился в 64 раза в сентябре - октябре

В РКН подчеркнули газете, что реклама в Instagram сейчас не носит массовый характер

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Объем размещенной рекламы российскими компаниями в сентябре - октябре в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сократился в 64 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Роскомнадзора.

Как сообщил газете представитель Роскомнадзора, российские компании передали за отчетный период в Единый реестр интернет-рекламы информацию о размещениях в социальной сети Instagram на 15,7 млн рублей. При этом, по данным издания, объем размещения рекламы в этой социальной сети в сентябре - октябре 2024 года составлял 1 млрд рублей.

Представитель РКН отметил "Ведомостям", что размещать рекламу в Instagram вопреки запрету продолжили образовательные компании, бренды средств по уходу за кожей, интернет-сервисы, а также магазины по продаже парфюмерии и косметики, одежды, обуви и мебели.

В ведомстве подчеркнули газете, что реклама в Instagram после установленного запрета не носит массовый характер.

С 1 сентября вступил в силу закон, который запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций. Под действие поправок попал, в том числе Instagram.

Ответственность за нарушение запрета несут как рекламодатели, так и распространители рекламы - наказание за такие правонарушения указаны в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Согласно статье 14.3 этого кодекса, нарушение норм закона о рекламе грозит физическим лицам штрафом до 2,5 тыс. рублей, должностным лицам - до 20 тыс. рублей, юридическим лицам - до 500 тыс. рублей.