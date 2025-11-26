Россияне осенью отправили через СДЭК топор мясника, батут и афонские святыни

В список самых необычных отправлений также вошли пряничная форма в виде ежа и семена колеуса "Черный дракон", сообщили в пресс-службе логистического оператора

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Самыми необычными товарами, которые россияне отправляли осенью 2025 года через СДЭК, стали топор мясника, набор афонских святынь, пряничная форма в виде ежа, батут и дубовая бочка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе логистического оператора.

"В список самых необычных отправлений вошли ортодонтические материалы, топор мясника, музыкальный модуль, набор афонских святынь, маникюрная вытяжка, пряничная форма в виде ежа и семена колеуса "Черный дракон". Помимо этого, были и товары для экстремальных хобби - очки для мотокросса и блок управления для мотоцикла, а также крупные отправления вроде батута и дубовой бочки", - говорится в сообщении.

Чаще всего жители России отправляли посылки в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению и Узбекистан. В РФ чаще всего приходили отправления из Белоруссии, Казахстана, США, Киргизии и Китая. Внутри страны лидировали отправления по Москве и Санкт-Петербургу, а также маршруты между Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом, рассказали в компании.