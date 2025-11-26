Бюджет Забайкалья на 2026 год приняли в первом чтении

Дефицит составил 12,2 млрд рублей

ЧИТА, 26 ноября. /ТАСС/. Бюджет Забайкальского края на 2026 год приняли на заседании регионального законодательного собрания в первом чтении с дефицитом 12,2 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Основные параметры бюджета на 2026 год. В целом доходы предполагаем в объеме 155,6 млрд рублей. <…> Расходы составят 167,8 млрд рублей с ростом к первоначальному бюджету 2025 года практически на 20 млрд, к ожидаемой оценке на 2,5 млрд рублей. <…> Дефицит на 2026 год составит 12,2 млрд рублей, верхний предел объема госдолга - 55 млрд рублей", - доложила в ходе заседания министр финансов Забайкальского края Вера Антропова.

Она добавила, что рост доходов к первоначальному бюджету 2025 года составил 16 млрд рублей, к оценке 2025 года - 1,5 млрд рублей. Собственные доходы краевого бюджета на 2026 год запланированы в объеме 106,7 млрд рублей. Рост к первоначальному бюджету на 21 млрд, к ожидаемой оценке на 7,2 млрд рублей.

"Традиционно бюджет у нас социально направленный, 50% составляют расходы на социальную сферу. <…> В структуре социальной сферы основные расходы приходятся на сферу образования - 34,5 млрд рублей, социальная защита 25,8 млрд рублей, здравоохранение 21 млрд рублей, культура и спорт 3,5 млрд рублей. Меры социальной поддержки граждан предусмотрены в полном объеме. Абсолютная сумма 15,8 млрд рублей, рост на 2,5 млрд к уровню 2025 года", - отметила министр.

Также были утверждены основные характеристики бюджета края на плановый период 2027 и 2028 годов. В 2027 году запланированы доходы 153 млрд рублей, расходы - 159,9 млрд рублей, дефицит - 6,7 млрд рублей. В 2028 году доходы составят 155,5 млрд, расходы - 155,5 млрд рублей и нулевой дефицит.