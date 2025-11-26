"Островок": спрос россиян на новогодний отдых в теплых странах вырос на треть

По данным сервиса, лидером по объему бронирований среди теплых стран на период с 28 декабря по 11 января стал Таиланд

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Спрос россиян на отдых в теплых курортных странах в новогодние каникулы вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила ТАСС управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" Ирина Козлова.

"Спрос российских туристов на отдых в теплых курортных странах в новогодние каникулы вырос на 32% по сравнению с 2025 годом. Каждое пятое (22%) бронирование за рубежом на новогодние праздники приходится на курортные направления. При этом растущий интерес к путешествиям в Азию и на Ближний Восток свидетельствует о том, что туристы все чаще ищут не просто отдых, а путешествия с элементом небольшого приключения - со сменой культуры, кухни и климата", - сказала она.

По данным компании, лидером по объему бронирований среди теплых стран на период с 28 декабря по 11 января стал Таиланд. По сравнению с прошлым годом спрос на него увеличился на 20%, а самыми популярными локациями для отдыха стали Паттайя, Бангкок и Пхукет. Средняя стоимость забронированной ночи на новогодние даты в Таиланде составляет 10,4 тыс. рублей.

На втором месте по популярности ОАЭ, где спрос по сравнению с прошлым годом увеличился на 76%. Туристы чаще всего выбирают Дубай, Абу-Даби и Шарджу. Средняя стоимость забронированной ночи в эмиратах зимние праздники составляет 26,3 тыс. рублей, что делает направление самым дорогим из топ-5. На третьем месте по числу бронирований Вьетнам, показавший рост спроса в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом. Наиболее популярны среди туристов Фукуок, Нячанг и Хошимин, а средняя стоимость забронированной ночи в новогодний период - 7,4 тыс. рублей.

Управляющий директор сервиса отметила, что Египет также укрепил позиции в топе курортных стран для отдыха в январские каникулы: количество бронирований выросло на 80%, а туристы чаще всего предпочитают останавливаться в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях страны в период праздников - 12,3 тыс. рублей. Замыкает пятерку лидеров Индонезия. Особенно востребованы здесь Бали и Убуд. Средняя стоимость ночи в отелях Индонезии на новогодние праздники - 9,3 тыс. рублей.