СГК ввела в эксплуатацию второй энергоблок на Красноярской ТЭЦ-3

После ввода установленная электрическая мощность станции достигла 393 МВт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Енисейская территориальная генерирующая компания (входит в "Сибирскую генерирующую компанию") запустила в эксплуатацию второй энергоблок на Красноярской ТЭЦ-3 мощностью 185 МВт. Об этом говорится в сообщении "Системного оператора".

После ввода нового энергоблока установленная электрическая мощность станции достигла 393 МВт. Основное оборудование, установленное на ТЭЦ, отечественного производства, подчеркнули в регуляторе.

"Запуск второго энергоблока является частью масштабной программы федерального проекта "Чистый воздух". В рамках программы Сибирской генерирующей компанией реализованы мероприятия, обеспечивающие уменьшение экологического воздействия и снижение нагрузки на окружающую среду, также внедрены экологически чистые технологии производства. Включение новой генерации позволит перераспределить нагрузку между электростанциями в целях улучшения экологической обстановки в краевом центре", - говорится в сообщении.

В ходе комплексных испытаний с участием специалистов "Системного оператора" был включен второй энергоблок в энергосистему и протестировано генерирующее оборудования в различных эксплуатационных режимах.