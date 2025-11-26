Reuters: Китай закупил у США соевые бобы на сумму около $300 млн

По информации агентства, КНР наращивает импорт американской сои несмотря на то, что она дороже бразильской

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Китай закупил у США не менее 10 партий соевых бобов на сумму около $300 млн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в кругах трейдеров.

В публикации говорится, что Китай наращивает импорт американской сои несмотря на то, что она дороже бразильской. Пекин прежде избегал закупок американского продовольствия на фоне торговой напряженности с США, пишет Reuters. Министерство сельского хозяйства США указало, что больше всего сои закупила китайская государственная компания, крупнейший в стране переработчик сельскохозяйственной продукции China Oil and Foodstuffs Corporation (COFCO). В американском ведомстве уточнили, что по состоянию на конец октября COFCO забронировала около 2 млн тонн американских соевых бобов.

По информации агентства, новая сделка были заключена после недавнего телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Один трейдер сообщил Reuters, что Пекин закупил 12 партий сои. Другой оценил объем в 10-15 партий. Собеседники агентства добавили, что грузы будут направлены в КНР с американских терминалов в январе.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что КНР согласилась закупить 12 млн тонн американских соевых бобов до января 2026 года. Бессент уточнил, что Пекин обязался в течение трех лет закупить у США 87,5 млн тонн сои.