Чистая прибыль Мосбиржи по итогам III квартала составила 17,3 млрд рублей

Показатель упал на 25,09%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Мосбиржи по итогам III квартала 2025 года по МСФО снизилась на 25,09% по сравнению с 2024 годом и составила 17,3 млрд рублей, сообщается на сайте торговой площадки.

При этом, по данным площадки, комиссионные доходы выросли на 30,75% и составили 19,4 млрд рублей. Динамика отмечена на фоне высокой клиентской активности, а также в связи с запуском новых продуктов и услуг. Чистый процентный доход упал на 44% и составил 14 млрд рублей. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов составила 58%. Операционные расхды сократились на 1,16% и составили 11,3 млрд рублей, а соотношение расходов и доходов составило 33,8%.

Скорректированная чистая прибыль составила 16,477 млрд рублей. Расходы на персонал снизились до 3,74 млрд рублей (-20,6%) в связи с уменьшением резервов на выплату премий после снижения прибыли в годовом исчислении. Объем капитальных затрат составил 3,18 млрд рублей, большая часть средств была направлена на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также на разработку программного обеспечения.

Размер собственных средств Московской биржи по итогам III квартала 2025 года составил 206 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода торговая площадка не имела долговых обязательств.