Эксперт Козлов: традиционные СМИ выигрывают на фоне распространения дипфейков

Основатель компании-разработчика ИИ-платформы для ранней профориентации Persona Talent указал на то, что риски обмана в сети можно сократить, если каждый человек будет осознавать свою персональную ответственность в выборе источника данных

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Массовое распространение фейковых видео (дипфейков) в соцсетях способствует повышению доверия к традиционным средствам массовой информации.Такое мнение на полях V Конгресса молодых ученых высказал ТАСС эксперт рынка Национальной технологической инициативы "Нейронет", основатель компании-разработчика ИИ-платформы для ранней профориентации Persona Talent Владимир Козлов.

Согласно материалам МВД РФ, мошенники убеждают россиян брать кредиты и отдавать им деньги в новых схемах с дипфейками федеральных чиновников, обещающих "дополнительные выплаты" и прибавку к зарплате. Ранее эти технологии также были использованы в сфабрикованных видео с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и официального представителя ведомства Марии Захаровой. Последняя призвала к международному взаимодействию для борьбы с этой угрозой.

"Дипфейки учат нас осторожному отношению к технологиям искусственного интеллекта и информации в соцсетях. Они полезны, так как помогают решать крайне важную проблему убежденности многих людей в том, что все, что мы смотрим и читаем в интернете, получаем в виде ответов нейросетей - это правда. Опыт столкновения с дипфейками способствует росту доверия к традиционным СМИ и проверенным медиаресурсам", - сказал Козлов в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Эксперт указал на то, что риски обмана в сети можно сократить, если каждый человек будет осознавать свою персональную ответственность в выборе источника данных.

"Информацию необходимо перепроверять, а не слепо полагаться на прочитанное. Сегодня это касается не только журналистов, а всех людей, заходящих в интернет", - продолжил эксперт, указав на важную роль государства в регулировании интернет-сферы для защиты людей от попыток намеренного введения в заблуждение и провокации массовой паники в чьих-либо интересах.

Специалист по нейросетям усомнился, что ИИ когда-либо сможет заменить журналистов, так как "медиасфера должна быть живой, а не автоматизированной".

