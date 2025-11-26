Оператор Seabridge ожидает положительный ответ властей Турции на запуск парома в Сочи

В компании рассчитывают, что решение будет принято до конца недели

СТАМБУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Компания-оператор парома Seabridge до конца текущей недели ожидает ответ властей Турции касательно запуска паромного сообщения между Трабзоном и Сочи. Она рассчитывает на положительное решение вопроса, сообщил ТАСС представитель турецкой агентской компании Liderline Мустафа Чакыр.

"Мы ожидаем ответ наших властей до конца этой недели. Надеемся на хорошие новости. Мы начнем паромное сообщение сразу после того, как получим на это добро", - сказал собеседник агентства.

Паром Seabridge вышел в первый с 2011 года рейс из турецкого Трабзона в Сочи вечером 5 ноября. Утром 6 ноября он встал на рейд российского порта, ожидая согласования на заход в него. На его борту было 20 пассажиров: 2 гражданина Турции и 18 - РФ. Судно было возвращено из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно: приоритетной задачей является обеспечение безопасности тех, кто приезжает на отдых.