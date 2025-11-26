Жапаров: число компаний РФ в Киргизии за последние годы увеличилось в три раза

Показатель составил 1,8 тыс.

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Количество российских компаний, работающих в Киргизии, в 2025 году выросло до 1,8 тыс. и увеличилось за последние годы в три раза. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке.

"В 2025 году количество российских компаний в Кыргызстане возросло до 1 800, что больше в три раза, чем несколько лет назад", - сказал Жапаров. Он также добавил, что Россия для Киргизии остается "одним из крупнейших торгово-экономических" партнеров.