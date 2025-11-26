В России разработали модуль РЭБ для полета дронов в условиях помех

У беспилотника внутри встроено собственное средство РЭБ, которое может обеспечить полет дальностью до 7 км, сообщили в Народном фронте

Редакция сайта ТАСС

© Народный фронт/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Модуль радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который устанавливается на беспилотники для выполнения задач в условиях помех со стороны противника разработали в России. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте, Кулибин-клуб которого оказывает поддержку разработчикам.

"У дрона внутри встроено собственное средство РЭБ, которое может обеспечить полет дальностью до 7 км в условиях жестких помех. Мы провели первые успешные испытания. Находимся на этапе изготовления серии тестовых устройств, которые мы повторно апробируем и отдадим ребятам на ЛБС для теста и другим производителям дронов", - рассказал представитель компании-производителя.

Конструкторское бюро базируется в Нижнем Новгороде и производит также беспилотный летательный аппарат коптерного типа "Турист", дрон апробирован и поставляется в зону специальной военной операции. "Мы производим беспилотный летательный аппарат "Турист", FPV-квадрокоптер, который применяется в зоне СВО. Данный дрон может использоваться и в режиме камикадзе, и в режиме разведки. Для режима камикадзе мы специально доработали и сделали площадку для крепления снаряда в соответствии с запросами бойцов. "Турист" был протестирован нами совместно с представителем военнослужащих. Он рассчитан на максимальный вес до 5 кг, дальность полета 12 км", - добавили в компании.

По его словам, за прошлый год компания поставила российским военным подразделениям около 1 200 квадрокоптеров, еще 400 планируются к отгрузке.

"Мы общаемся с бойцами, получаем положительные отзывы и видео с поражением целей - успешные применения по вражеской технике и укрытиям. Дальность полета в 12 км была ими подтверждена", - уточнил он.

В преддверии новогодних праздников Народный фронт объявил о старте нового сбора фонда "Все для Победы!" для военнослужащих, участвующих в СВО. Бойцам на передовую доставят крупную партию автомобилей. В этих машинах будут отправлены необходимые на фронте вещи, такие как дроны, прицелы, тепловые пушки, теплые вещи, детекторы дронов, а также фрукты для создания праздничного настроения.