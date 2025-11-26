Путин: РФ и Киргизия проводят уже около 97% расчетов в нацвалютах

По словам президента России, ведется проработка новых вариантов взаиморасчетов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия и Киргизия к настоящему времени проводит порядка 97% платежей в национальных валютах, ведется проработка новых вариантов взаиморасчетов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с киргизским лидером Садыром Жапаровым.

"Уже порядка 97% всех платежей проводятся в национальных валютах, - указал российский лидер. - Прорабатываем новые варианты организации взаимных расчетов". Президент также отметил рост российских инвестиций. "Достигли уже почти $2 млрд", - добавил Путин.