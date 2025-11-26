СФ одобрил закон о продлении особенностей использования целевого капитала НКО

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, предусматривающий продление временных мер, направленных на сохранение фондов целевого капитала некоммерческих организаций (НКО) в условиях внешнего санкционного давления.

Законом предусматривается продление с 1 января 2026 года до 1 января 2027 года срока, в течение которого приостанавливается право специализированной организации использовать на административно-управленческие расходы не более 15% суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10% суммы поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала, или не более 5% суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала.

Также продлевается право специализированной организации использовать для таких расходов полученный доход от доверительного управления имуществом в определенном размере.

Специализированная организация вправе использовать на административно-управленческие расходы не более 30% суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 25% суммы поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала, или не более 1% средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления таким имуществом за отчетный год, а также вправе использовать на указанные расходы не более 10% суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала.