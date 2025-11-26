"Россети" подготовили энергообъекты к электроснабжению Конгресса молодых ученых

Главным энергетиком назначен заместитель генерального директора Евгений Ляпунов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. На федеральной территории "Сириус" открылся юбилейный V Конгресс молодых ученых, в котором участвуют свыше 7 тыс. человек из более чем 60 стран. "Россети" являются стратегическим партнером форума и обеспечивают надежное электроснабжение его площадок, говорится в сообщении компании.

Главным энергетиком конгресса назначен заместитель генерального директора - главный инженер компании Евгений Ляпунов. Под его руководством работает штаб с привлечением задействованных организаций и ведомств.

"Накануне мероприятия были проведены все необходимые подготовительные работы, включая противоаварийные тренировки персонала, организацию круглосуточного мониторинга обстановки на энергообъектах Ситуационно-аналитическим центром. Филиал ПАО "Россети" - МЭС Юга и компания "Россети Кубань" сформировали 108 бригад (более 450 сотрудников, 185 ед. спецтехники), которые задействованы в схеме усиленной эксплуатации объектов, питающих Университет "Сириус" и город-курорт Сочи", - подчеркнули в группе.

Конгресс молодых ученых - ключевое ежегодное событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России. В этот раз главная тема мероприятия - "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего". Одна из центральных дискуссий будет посвящена роли молодых ученых в переходе к технологическому лидерству в ТЭК.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 42 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.