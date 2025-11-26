В Госдуму внесут второй пакет мер против кибермошенников

Его внесут в ближайшее время, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Второй пакет мер против кибермошенничества в России планируется к внесению в Госдуму в ближайшее время, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, выступая в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Правительство подготовило этот пакет мер в конца августа 2025 года, в той версии документа порядка 20 отдельных инициатив.

"Вот только вчера большое совещание проводили. Мы рассчитываем, что в ближайшее время мы подготовим его и внесем в Государственную думу", - сказал Григоренко.