ТАСС: ОПЕК+ обсудит механизм оценки максимальных возможностей по добыче

Встреча пройдет 30 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ на встрече 30 ноября сконцентрируются на обсуждении механизма оценки максимальных возможностей по добыче нефти, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

На воскресенье 30 ноября запланирована встреча "восьмерки" ОПЕК+, заседание министерского мониторингового комитета, а также встреча всех министров стран ОПЕК+.

В мае 2025 года по итогам встречи ОПЕК+ министры поручили секретариату ОПЕК разработать механизм оценки максимальных мощностей по добыче нефти в странах ОПЕК+, который будет использован для определения базовых уровней добычи по сделке на 2027 год.