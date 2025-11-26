Миронов призвал ЦБ проанализировать последствия отмены скидок на маркетплейсах

Это может привести к подавлению конкуренции и росту цен, отметил председатель партии "Справедливая Россия"

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил обращение председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой проанализировать последствия возможной отмены программ лояльности на маркетплейсах, так как это может привести к подавлению конкуренции и росту цен. Текст обращения опубликован в Telegram-канале Миронова.

"Прошу вас дать поручение проанализировать потенциальные последствия реализации односторонних предложений крупнейших банков для состояния конкурентной среды, развития цифровой экономики и недопустимости существенного повышения уровня цен на товары и услуги для граждан", - говорится в документе.

По мнению депутата, предлагаемые банками меры могут быть направлены на административное подавление одного из инструментов конкуренции - инвестиций в гибкую ценовую политику. При этом, отметил политик, наиболее заинтересованной стороной в сохранении высокого уровня конкуренции являются граждане РФ, именно благодаря скидкам и акциям потребители могут получить товары по доступным ценам. "В условиях ограничения реальных доходов населения и роста издержек для домохозяйств такие механизмы ценовой оптимизации имеют не только экономическое, но и социальное значение", - добавил он.

Миронов подчеркнул, что государство обязано способствовать здоровой конкуренции и защите прав потребителей. Поэтому необходимо избежать решений, при которых бы подавлялись "новые формы экономической активности", а потребители лишались бы выгоды.

Ранее Набиуллина заявила, что скидки маркетплейсов, которые предоставляют собственные банки этих площадок, создают не вполне честные условия конкуренции. По ее словам, это один из самых острых вопросов, которые сейчас обсуждают банки и онлайн-платформы. Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь сообщил, что за счет таких скидок маркетплейсы в 2025 году недоплатили в госбюджет около 1,5 трлн рублей.

Набиуллина направила письмо в Минэкономразвития, предложив ограничить возможность маркетплейсов менять цены в зависимости от способа оплаты, а также запретить им продавать финансовые продукты дочерних банков.