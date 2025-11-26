РЖД ежегодно отражают более 2,5 млн кибератак на инфраструктуру

Это является очень серьезным фактором, заявил замглавы компании Евгений Чаркин

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Количество атак на инфраструктуру РЖД сейчас превышает 2,5 млн в год, заявил замглавы компании Евгений Чаркин на Конгрессе молодых ученых.

"Могу сказать, что "Российские железные дороги" в год отражают свыше 2,5 млн атак на нашу инфраструктуру, что, конечно, является очень серьезным фактором, с которым нам приходится работать", - отметил он.

В октябре глава РЖД Олег Белозеров говорил, что за восемь месяцев 2025 года хакеры пытались взломать информационные ресурсы РЖД 2,5 млн раз.

Ранее Чаркин сообщал ТАСС, что в компании видят изменение способов попыток нанесения ущерба холдингу кибератаками на онлайн-сервисы. Холдинг работает с Роскомнадзором и операторами связи над защитой от атак.