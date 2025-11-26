Патрушев: Россия занимает первое место в мире по производству электросудов

Страна движется в правильном направлении, а Москва подает в этом плане пример, заявил помощник президента

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия занимает первое место в мире по производству электросудов и ни в коем случае не должна его уступать. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев, выступая на открытии Московской судостроительной верфи.

"Номенклатура судов, которые вы будете производить, является очень актуальной. Это в основном электросуда, они очень перспективные, это не первое предприятие, которое производит электросуда [в РФ], но оно образцовое, - подчеркнул Патрушев. - И на самом деле мы заняли очень большую нишу в мире по электросудам, и нам ни в коем случае нельзя здесь уступать. Видимо, мы на первом месте в этом плане и свою позицию надо только ее улучшать".

Глава Морской коллегии отметил, что был на Московской верфи полгода назад, видел как ведется работа, а сегодня строительство предприятия завершено. "[Предприятие] является образцовым, высокотехнологичным и, честно говоря, многие рабочие, которые работают на других судостроительных предприятиях, могут только позавидовать тому, в каких условиях вы будете трудиться. Но это очень хорошо, это очень правильно и надо, чтобы другие судостроительные предприятия, я их посетил много, подтягивались по своему уровню к тому, который в настоящее время здесь образован".

Патрушев также добавил, что на верфи ведется и проектирование судов, и строительство, также в будущем здесь будет производиться и ремонт построенных судов. "Это очень важно, потому что для нас важно не только построить судно, важно иметь те предприятия, которые могут их отремонтировать", - пояснил он.

Помощник президента также похвалил мэра Москвы Сергея Собянина, отметив, что тот "вложил свою душу" в реализацию проекта. "Потому что непросто было принять решение о строительстве такого предприятия в центре города Москвы. И наверняка многие думали, а вот предприятие построят, а как это будет с точки зрения экологии. Так вот, с точки зрения экологии обстановка только улучшилась, и она будет улучшаться и дальше", - сообщил Патрушев.

Все это, по мнению главы Морской коллегии, говорит о том, что Россия движется в правильном направлении, а Москва подает в этом плане пример. В завершение Патрушев поздравил всех собравшихся, и пожелал выпускать самые эффективные суда, которые будут трудиться сначала на Москве-реке, а потом в других регионах страны.

О верфи

Строительство Московской верфи для производства современных электросудов было начато в октябре 2023 года и завершено в ноябре 2025 года.

Предприятие расположено на месте бывшей коммунальной зоны на Меловом мысе. Производственные площади занимают 23 тыс. кв. м, что позволяет организовать производство полного цикла, которое включает в себя работы по резке металла, сварке и сборке корпусов, оснащению и спуску судов на воду.

Кроме того, оснащение и производственные мощности Московской верфи позволяют осуществлять сервисное и техническое обслуживание, а также ремонт выпускаемой продукции. В состав производственного кластера вошли площадка для обслуживания флота и пункты отстоя с необходимой зарядной инфраструктурой, которые в дальнейшем обеспечат техническое обслуживание и ремонт свыше 100 электросудов ежегодно. Производство максимально автоматизировано. Более 70% используемого оборудования - российского производства.

Создание судостроительного кластера имеет важнейшее значение для столицы и всей страны. В последние годы таких объектов в России не строили.