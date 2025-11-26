АТОР: зимний отдых за рубежом для россиян подешевел на 5-15%

Из зарубежных направлений подорожал только Вьетнам, сообщила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Стоимость зарубежного отдыха для россиян предстоящей зимой снизилась на 5-15%, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Увеличение стоимости зимой на внутренних направлениях - от 9% до примерно 25%. Подорожал больше всего Крым, но при этом он остается одним из самых дешевых зимних направлений. А на зарубежных направлениях - пока снижение цены, тоже, соответственно, от 5% до 15%", - сказала Ломидзе.

По ее словам, из зарубежных направлений подорожал только Вьетнам, причем "очень ощутимо", но это не сказалось на спросе. "То есть он вошел в топ-5, и, по предварительным продажам всего зимнего сезона, тоже входит в топ-5", - отметила Ломидзе.

При этом цены на отдых достигли уровня, когда они напрямую влияют на спрос: "И люди не бронируют, потому что дороговато. По крайней мере, не бронируют в том объеме, как хотелось бы".

Что касается новогодних праздников, наиболее бюджетные варианты отдыха в России - Крым, Сочи и Дагестан, за рубежом - Турция, добавила Ломидзе.