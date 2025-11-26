А1 и МТС пояснили, как отключить блокировку интернета и СМС в роуминге в РФ

Чтобы разблокировать sim-карту, сразу после регистрации в сети российского оператора пользователь получит СМС с инструкцией и ссылкой для прохождения верификации с помощью капчи

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Белорусские операторы мобильной связи А1 и МТС рассказали, каким образом абоненты смогут снимать 24-часовую блокировку передачи данных и СМС в роуминге на территории России.

В пресс-службе А1 напомнили, что с 6 октября 2025 года по требованию регуляторов российские операторы связи ввели обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге, регистрирующихся в сетях российских операторов. При этом голосовые вызовы остаются доступными. "Благодаря переговорам с российскими роуминг-партнерами у абонентов А1 появится возможность досрочного отключения блокировки. Чтобы разблокировать sim-карту, сразу после регистрации в сети российского оператора вы получите СМС с инструкцией и ссылкой для прохождения верификации с помощью капчи", - говорится в тексте.

В компании отметили, что возможность верификации для белорусских абонентов уже появилась в сети российского оператора "Мегафон", у операторов МТС, "Билайн", Т2 она находится на стадии тестирования.

В свою очередь компания МТС подтвердила, что во взаимодействии с роуминговыми партнерами завершила тестирование механизма упрощенного доступа к передаче данных и СМС на территории России. "Абоненты могут снимать 24-часовую блокировку сразу после регистрации в сети с использованием СМС-подтверждения. После подключения к сети российского оператора на абонентский номер автоматически отправляется СМС-сообщение со специальной ссылкой. Для снятия блокировки необходимо пройти верификацию, введя проверочный код (капчу)", - разъяснили в пресс-службе мобильного оператора.

По ее данным, указанная процедура позволяет оставаться на связи во время поездок в Россию, не ожидая завершения периода охлаждения.