Объем прямых инвестиций РФ в Киргизии за шесть месяцев составил $110 млн

Киргизский президент Садыр Жапаров назвал Россию одним из главных торговых партнеров республики

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Объем прямых инвестиций Российской Федерации в Киргизии за 6 месяцев 2025 года составил $110 млн. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Объем российских прямых инвестиций за шесть месяцев текущего года составил $110 млн", - сказал он. Жапаров также отметил, что Россия является одним из главных торговых партнеров республики "с удельным весом в 22% в товарообороте". "Другими словами, почти одна четверть всей внешней торговли Кыргызстана приходится на Россию", - подчеркнул он.

Жапаров добавил, что по итогам переговоров стороны договорились довести объем взаимной торговли до $5 млрд.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщал, что объем товарооборота между РФ и Киргизией за шесть месяцев 2025 года достиг $3 млрд.