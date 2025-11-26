СФ одобрил закон о порядке страховых выплат для жителей ЛНР и ДНР

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает правила выплат жителям ЛНР и ДНР, потерявшим трудоспособность из-за несчастного случая на производстве или профзаболевания еще в период пребывания регионов в составе Украины.

Документ решает проблему для тех, кто получал такие выплаты по украинским законам, но теперь не могут подтвердить их точный размер. В этом случае ежемесячная страховая выплата будет рассчитываться исходя из степени утраты трудоспособности, которую установит российское учреждение медико-социальной экспертизы. За основу расчета возьмут средний размер такой выплаты для 100% утраты трудоспособности, действующий в Ростовской области.

Закон также позволяет пересчитать размер уже назначенных страховых выплат с даты их назначения, если по результатам переосвидетельствования будет подтверждена утрата профессиональной трудоспособности.

Закон вступает в силу 1 января 2026 года. Для его реализации правительству предстоит принять ряд подзаконных актов.