Минцифры предлагает создать государственную систему связи

12:02
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи, следует из карточки проекта на портале проектов нормативных правовых актов.

Как указывают авторы документа, "общественные отношения в сфере связи характеризуются отсутствием систем связи, позволяющих обеспечить устойчивое информационное взаимодействие" госорганов, федеральных органов исполнительной власти и субъектов критической информационной инфраструктуры. 

