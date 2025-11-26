Груздев: заключение Таиландом соглашения о ЗСТ с ЕАЭС укрепит торговые связи с РФ

Это будет взаимовыгодным решением, потому что любые торговые переговоры - это компромисс, это баланс интересов, подчеркнул замглавы Минпромторга России

ПХУКЕТ /Таиланд/, 26 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Возможное заключение Таиландом соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) будет способствовать укреплению торговых связей с Россией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в кулуарах проходящего на Пхукете Российско-таиландского инвестиционного форума.

"Сегодня создание преференциальных режимов - это один из приоритетов в рамках союза, есть уже наработанный опыт, в том числе и со странами АСЕАН, в 2015 году первое соглашение было подписано с Вьетнамом, проведены переговоры с Индонезией. Есть определенные процедурные моменты начиная от подачи заявки, проведения консультаций внутри стран членов союза. На мой взгляд, это вполне оправданная и перспективная задача, поскольку особенно в нынешних условиях устранение любых барьеров будет способствовать укреплению торговых связей. Мы видим в этом хорошие перспективы", - сказал он.

"Это будет взаимовыгодным решением, потому что любые торговые переговоры - это компромисс, это баланс интересов. На мой взгляд, мы сегодня в состоянии сбалансировать этот набор выгод и приобретений для каждой из стран. Опять же, это переговорный процесс, это решения на уровне союза, мы к этому будем готовы", - добавил он.

Вице-министр таиландского МИД Вичават Исонпхакди ранее заявил, что его страна заинтересована в заключении соглашения о ЗСТ с ЕАЭС, поскольку Бангкок "видит преимущества заключения такого соглашения".

Российско-таиландский инвестиционный форум начал работу в островной таиландской провинции Пхукет и будет проходить до 28 ноября. Ожидается, что он будет содействовать установлению долгосрочных деловых связей между российскими и таиландскими компаниями. В нем принимают участие представители 200 компаний России и Таиланда.