Пушилин: регионы содружества "Донбасс" не должны дублировать производства

ДНР должна производить продукцию, которой не хватает в других регионах, отметил глава республики

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Егор Алеев/ ТАСС

ВОРОНЕЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что регионы, входящие в состав содружества "Донбасс", должны исключить создание дублирующих производств. Об этом он рассказал журналистам по итогам заседания Совета Содружества "Донбасс" в Воронеже.

"Если сельхозтехника производится в достаточном количестве на территории Ростовской области, Воронежской области, нам нет необходимости развивать подобные производства. Нам нужно здесь выстроить взаимодействие, закупать эту продукцию здесь", - сказал глава ДНР.

По его мнению, ДНР должна развивать производство той продукции, которой не хватает в других регионах содружества. "Для этого наши министерства промышленности должны очень тесно отработать всю базу производственных мощностей и выйти с конкретными предложениями, что где целесообразно разместить. Это должно быть полезно для всех регионов и для наших жителей. А уже в последующем - для нашей страны", - добавил Пушилин.

В состав содружества "Донбасс" входят ДНР, ЛНР, Ростовская и Воронежская области. Содружество призвано развивать сотрудничество четырех регионов в различных сферах, включая торгово-экономическую, промышленную, инвестиционную, агропромышленную и другие отрасли.