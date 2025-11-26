Чернышенко поручит Минпромторгу скорректировать требования к биопринтерам

Это позволит отечественным разработчикам реализовать проекты по печати коллагена второго типа, который применяется для лечения травмированных менисков

СИРИУС /Федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручит министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову скорректировать требования к биопринтерам. Это позволит отечественным разработчикам специализированного устройства, в частности, реализовать проекты по печати коллагена второго типа, который применяется для лечения травмированных менисков. Об этом сообщил вице-премьер на V Конгрессе молодых ученых, который открылся во вторник в Сочи.

Гендиректор компании "3D биопринтинг солюшенс" Юсуф Хесуани представил вице-премьеру РФ разработанный компанией биопринтер - специализированное устройство, использующие принципы 3D-печати для создания биологических структур, таких как ткани и органы. Он рассказал, что эта полностью отечественная разработка позволяет печатать коллаген первого типа - основной белок, который является арматурой ткани человека. Компания научились использовать и печатать коллаген второго типа, который применяется для лечения менисков.

Хесуани также отметил, что вместе с Департаментом здравоохранения Москвы компания планирует приступить к экспериментам по восстановлению менисков - сначала на животных, потом проводить клинические испытания на человеке.

"Мы тут обратили внимание, что в перечне приборов Минпромторга есть биопринтер, как, собственно, и российские производители биопринтеров, но они почему-то относятся к классу пластмасс. Хотя мы печатаем биологическими материалами. Мы бы хотели попросить посмотреть, сделать ревизию ну и внести соответствующие требования к биопринтерам, чтобы российские производители могли этим требованиям соответствовать", - сказал Хесуани, отвечая на вопрос вице-премьера, чем он может помочь в реализации проектов.

"Мы обязательно это сделаем и Алиханову такое поручение дадим", - ответил Чернышенко, поблагодарив Хесуани за разработки.

