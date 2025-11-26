В РФ появятся первые бизнес-курсы для глухих и слабослышащих соцпредпринимателей

В АСИ отметили, что, по данным Росстата и НИУ ВШЭ, в России проживают порядка 11,5 млн людей с инвалидностью, при этом большинство из них - 75,7% - не участвуют в рынке труда

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Бизнес-курсы для глухих и слабослышащих социальных предпринимателей впервые появятся в России, их организаторами выступит Фонд поддержки социальных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ) по итогам инклюзивного форума "Открыто для всех", который прошел в Москве.

"Фонд поддержки социальных проектов адаптирует свои образовательные программы для слабослышащих и глухих людей. Об этом сообщила директор Фонда Наталья Кремнева на всероссийском инклюзивном форуме "Открыто для всех". <…> Это будет первый в России опыт создания бизнес-курсов по социальному предпринимательству, где главным фокусом станет не перевод, а глубокая адаптация контента под менталитет и языковое восприятие сообщества", - сказано в сообщении.

В АСИ также отметили, что, по данным Росстата и НИУ ВШЭ, в России проживают порядка 11,5 млн людей с инвалидностью, при этом большинство из них - 75,7% - не участвуют в рынке труда, именно поэтому инициатива призвана решить системную проблему, которая сдерживает предпринимательский потенциал людей с инвалидностью. "Люди с инвалидностью, создающие свое дело, - это и есть социальные предприниматели по самой своей сути. Они не просто зарабатывают, а решают острую проблему своей собственной занятости и интеграции в общество. У Фонда есть лицензия на осуществление образовательной деятельности, а Университет социального предпринимателя является полноценной образовательной базой. Наши курсы дают не абстрактные бизнес-знания, а конкретные инструменты для ведения дела именно в социальной сфере: от маркетинга и управления проектами до правовых основ", - приводятся в сообщении слова директора Фонда поддержки социальных проектов Натальи Кремневой.

В пресс-службе подчеркнули, что работа по созданию образовательного контента начнется уже в ближайшее время, а первые курсы могут появится к середине 2026 года.

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходил в Москве 24-25 ноября 2025 года. Деловая программа включила более 20 дискуссий по вопросам создания безбарьерной среды, реабилитации, образования и трудоустройства, а также социализации и досуга человека с инвалидностью. Особое внимание уделили вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. В завершении мероприятия состоялась торжественная церемония вручения премии "Открыто для всех".

