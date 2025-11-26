"Лукойл" не обсуждает продажу активов с Ramoco Fuels

Российская компания ранее сообщала, что ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Maxim Shemetov

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. "Лукойл" не обсуждает продажу активов с американской Ramoco Fuels, сообщили ТАСС в "Лукойле".

"Переговоров с Ramoco Fuels по продаже активов "Лукойла" не ведется", - сказал представитель компании.

Ранее "Известия" сообщили, что американская компания Ramoco Fuels хочет взять в лизинг все 194 АЗС "Лукойла", расположенные в США, общая сумма сделки может составить $150 млн, при этом покупка должна быть завершена не позднее 31 декабря 2027 года.

"Лукойл" сообщал, что ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями, о сделке компания проинформирует после достижения финальных договоренностей и получения необходимых разрешений. При продаже "Лукойл" стремится обеспечить непрерывную работу предприятий и взаимодействует с региональными властями в странах присутствия.

В октябре США и Великобритания включили "Лукойл" в санкционные списки. После этого компания заявила о намерении продать международные активы и сообщила о предложении Gunvor по покупке Lukoil International GmbH - структуры, владеющей зарубежными активами. Позже Gunvor отозвала предложение после заявления Минфина США о том, что лицензия на такую сделку выдана не будет до окончания конфликта на Украине.

СМИ сообщали о широком круге компаний, заинтересованных в активах "Лукойла", включая американские.