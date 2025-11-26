В Свердловской области ждут решение правительства о судьбе активов СТС

Глава региона Денис Паслер отметил, что в области готовы реализовывать любое решение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области еще ждут решение правительства РФ по судьбе национализированных активов СТС на территории региона и готовы реализовывать любое решение - или взять активы под свое управление, или начать выстраивать отношения с теми, кто будет управлять активами. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер во время своей прямой линии.

"Какое решение будет принято сегодняшним собственником, в данном случае это правительство РФ, государством, такое, соответственно, решение мы и будем реализовывать. Скажут, соответственно, что эти предприятия будут переданы субъекту Российской Федерацией, значит, соответственно, будем заниматься мы. Оставят, будут заниматься сами - значит, будем взаимодействие выстраивать с теми компаниями, которые будут определены собственником или тем, кто будет управлять соответствующими активами. <…> Дождемся решения собственника", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли региональная власть брать под свое управление национализированные активы корпорации СТС на территории в Свердловской области.

Во вторник Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества, ответчиками по которому выступали бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров, генеральный директор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов и другие. Кроме того, 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО".