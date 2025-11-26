В Волгоградской области вырос на 6% валовой сбор сельскохозяйственной продукции

По словам губернатора Андрея Бочарова, общий объем производства агропромышленного сектора в регионе по итогам года должен составить почти 410 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Аграрии Волгоградской области в 2025 году собрали урожай на общую сумму более 247 млрд рублей, что на 6% выше показателя 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"Объем валовой продукции сельского хозяйства Волгоградской области по итогам 2025 года, по прогнозам, достигнет 247 млрд рублей - это на 6% выше показателя 2024 года", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что аграрии собрали 5,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 1,65 млн тонн масличных культур.

Общий объем производства агропромышленного сектора в Волгоградской области по итогам года должен составить почти 410 млрд рублей, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Отмечается, что Волгоградская область сохраняет лидирующие позиции по производству овощей открытого грунта, обеспечивая производство трети всей моркови, огурцов, тыквы и репчатого лука, выращенных в коллективном секторе страны. Сохраняет положительную динамику животноводство - поголовье крупного рогатого скота стабилизировано на уровне 350 тыс. голов. По итогам года прирост производства молока в коллективном секторе по прогнозу составит 3%. Также растут показатели в сфере птицеводства.

Кроме того, за счет реализации инвестпроектов и модернизации производств повышается уровень переработки продукции. "За последние годы в АПК Волгоградской области реализовано порядка 1,2 тыс. инвестпроектов на сумму около 145 млрд рублей, в том числе в 2025 году завершены 46 проектов на сумму 4,5 млрд рублей", - отмечено в сообщении.