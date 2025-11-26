Пушилин: общий рынок должен стать опорным для регионов содружества "Донбасс"

Большая работа в этом направлении предстоит министерствам промышленности и экономики, отметил глава ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ВОРОНЕЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поделился мнением, что общий рынок должен стать приоритетным и опорным для регионов, входящих в содружество "Донбасс", - ДНР, ЛНР, Воронежской и Ростовской областей. Об этом он сообщил на заседании совета содружества.

"По линии промышленности мы обязаны с вами развиваться в тесном взаимодействии, у нас огромный внутренний рынок сбыта внутри наших четырех регионов. <…> Мы не должны порождать дополнительную конкуренцию на производственных площадках. Я хотел бы в первую очередь, чтобы мы закупали то, что есть у наших ближайших соседей. <…> Это сразу общий, опорный рынок сбыта, мы даем шанс хорошо стартовать и потом уже выходить на внешние рынки, не только на территории нашей страны, но и за пределы", - сказал Пушилин.

Он отметил, что большая работа в этом направлении предстоит региональным министерствам промышленности и экономики, от их представителей ждут инициатив и предложений. Важно при этом не допустить нарушений федерального антимонопольного и регионального законодательства.

Пушилин поблагодарил Воронежскую область, председательствовавшую в содружестве в 2025 году. 2026 год пройдет как раз под председательством ДНР, по случаю чего губернатор Воронежской области Александр Гусев передал главе ДНР символический знак. Пушилин добавил, что, создавая в 2023 году содружество "Донбасс", делали акцент на развитии экономики. Однако сотрудничество по ряду сопутствующих направлений идет даже быстрее и успешнее.

"Я говорю о культурном взаимодействии, о тех мероприятиях, которые позволяют интегрировать в общее пространство нашу молодежь - патриотических мероприятиях, том, что связано с поддержкой специальной военной операции. Я думаю, здесь поле для взаимодействия только будет расширяться. И это тоже хорошо. Это позволяет выстроить те связи, <...> которые тоже пойдут на пользу всем нашим людям", - отметил глава ДНР.