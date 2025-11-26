Депутат Немкин назвал вопросом времени блокировку WhatsApp в России

Сервис "Сбой.рф" зафиксировал уже почти 1,5 тыс. жалоб на работу мессенджера по всей стране, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Регулярные сбои в работе американского мессенджера WhatsApp показывают, что зарубежные площадки ведут себя с российскими пользователями как хотят, а его блокировка является лишь вопросом времени. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Он напомнил, что сервис "Сбой.рф" зафиксировал уже почти 1,5 тыс. жалоб на работу WhatsApp по всей стране, а сам мессенджер "снова ложится в самых разных регионах" и это, как отметил депутат, уже никого не удивляет, поскольку россияне уже привыкли жить в условиях, когда зарубежные площадки ведут себя как хотят. "Когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка - лишь вопрос времени", - сказал Немкин.

Парламентарий также отметил, что WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и годами игнорирует требования российских регуляторов, отказываясь работать по российским законам, не пожелав локализовать данные граждан. "За последние месяцы мы видим тревожную динамику. Рост атак на пользователей WhatsApp - в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Тысячи взломанных аккаунтов. Кража данных. Клоны аккаунтов, через которые мошенники выманивают деньги у людей. И все это - на фоне регулярных сбоев и дыр в безопасности, которые компания даже не пытается исправлять", - добавил депутат.