ТАСС: аварийные работы на ВПП аэропорта Вильнюса продлятся до полуночи

Изначально планировалось, что аэропорт откроется в 18:00 мск

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Аварийные работы на взлетно-посадочной полосе аэропорта Вильнюса, где днем за пределы ВПП выкатился самолет, продлятся до полуночи по местному времени. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе аэропорта.

"Время закрытия аэропорта продлено до полуночи по местному времени (01:00 мск)", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в какой стадии в настоящий момент находятся работы. Он напомнил, что аэропорт закрылся на прием и выпуск самолетов еще с 13:43 по местному времени (14:43 мск). Инцидент, ставший причиной закрытия аэропорта, произошел в условиях сильного снегопада: прибывший из Варшавы борт, двигаясь в сторону стоянки, съехал с посадочной полосы. В результате происшествия никто не пострадал.

Изначально планировалось, что аэропорт откроется в 17:00 (18:00 мск), однако затем закрытие было продлено до 19:00 (20:00 мск) и еще раз до 22:00 (23:00 мск). По словам представителя аэропорта Тадаса Василяускаса, на месте происшествия для выяснения его причин находятся эксперты. Василяускас добавил, что после этого "можно будет самолет убрать и возобновить работу в нормальном режиме".

Между тем, источник в диспетчерской службе сообщил ТАСС, что в 20:30 по местному времени (21:30 мск) закрыли воздушную зону над аэропортом Вильнюса для полетов гражданской авиации из-за "неопознанных объектов, зафиксированных в небе".