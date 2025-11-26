В ГД предложили ввести налоговый вычет для компаний за корпоративный спорт

Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов направил соответствующий запрос премьер-министру Михаилу Мишустину

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") направил запрос премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предусмотреть налоговый вычет для компаний, которые реализуют корпоративные спортивные программы для сотрудников. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу рассмотреть возможность введения налогового вычета для работодателей на сумму затрат, связанных с обеспечением физической активности сотрудников и реализацией корпоративных спортивных программ", - указано в письме.

Хамитов отметил, что корпоративный спорт "демонстрирует высокую эффективность как инструмент повышения производительности труда, снижения заболеваемости и формирования благоприятного социального климата в трудовых коллективах".

"В целях совершенствования государственной политики по укреплению здоровья граждан и развития корпоративных программ, направленных на повышение физической активности работников, прошу рассмотреть возможность включения показателей участия сотрудников в корпоративных спортивных мероприятиях в систему ESG-отчетности (ESG - environmental, social, governance - прим. ТАСС) российских организаций", - отмечается в запросе.

Отражение этих показателей в данных, по мнению парламентария, позволит компаниям более прозрачно демонстрировать свою работу по развитию человеческого капитала и формированию культуры здоровья.